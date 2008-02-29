Платіні розповів, як «розтормошив» Україну і Польщу

Президент УЄФА Мішель Платіні в інтерв’ю радіостанції «Франс інфо» підтвердив, що європейський футбольний союз «розтормошив» відомства України та Польщі, щоб вони «трохи пожвавили» підготовку до чемпіонату 2012 року. «Євро-2012 відбудеться, але ми дали зрозуміти шановному панству, що треба прискорити темпи», - наголосив Платіні. 30 січня в доповіді УЄФА була дана незадовільна оцінка підготовчим заходам. Вже 6 лютого, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що на будівництво трьох нових стадіонів уряд виділить 100 мільйонів євро.

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