Чемпіон України з міні-футболу зіграє у Кубку УЄФА проти "Барселони"

Згідно з результатами жеребкування суперниками чемпіона України харківського «Локомотива» у групі D стали «Барселона Алуспорт» (Іспанія) (чинний володар Кубка УЄФА), «Береттьоуйфалу» (Угорщина) і «Баку Юнайтед» (Англія), повідомляє офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Матчі Еліт-раунду в цій групі відбудуться в Барселоні в період з 18 по 23 листопада.

У групі А боротьбу за 1-е місце поведуть "Спортинг" (Португалія)*, "Інтер-Мовістар" (Іспанія), "Гранд" (Болгарія) і "Шарлеруа" (Бельгія). У групі В зійдуться "Хрудим" (Чехія), "Діна" (Росія), "Араз" (Азербайджан) і "Слов-Матік" (Словаччина). У групі зіграють З "Кайрат" (Казахстан), "Никарс" (Латвія), "Спортинг" (Франція) і "Экономац" (Сербія).

Чотири переможці груп виходять у фінальну стадію турніру, яка відбудеться в кінці квітня наступного року.

Господарем "Фіналу чотирьох" стане один з півфіналістів змагань.