Матчі української футбольної Прем'єр-ліги перенесуть через вибори

Таке рішення прийняло Міністерство внутрішніх справ України, повідомляє телеканал "Футбол 1".

"Сьогодні Федерація футболу України отримала лист за підписом міністра МВС Арсена Авакова з наполегливим проханням перенести матчі всіх ліг, які відбудуться через тиждень. Нагадаємо, 26-го жовтня в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. Остаточного рішення щодо нової дати ще немає, але, швидше за все, Прем'єр-ліга зіграє пропущений десятий тур на початку грудня", - наголошується в повідомленні.

- Десь 6-7 грудня - це матчі Прем'єр-ліги. А ПФЛ зараз вирішує питання з МВС, щоб зіграти на наступні дні після виборів - в понеділок і вівторок, - сказав перший віце-президент ФФУ Анатолій Попов.

Раніше планувалося, що матчі 10-го туру УПЛ відбудуться 24-27 жовтня. При цьому, саме на неділю, 26 жовтня, проведення матчів не планувалося.