Гравець "Шахтаря" Степаненко дискваліфікований за нецензурні висловлювання під час гри з "Динамо"

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Степаненко покараний "за нецензурні висловлювання на адресу асистента арбітра під час матчу 8-го туру чемпіонату України із київським «Динамо» 5 жовтня 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, матч 8-го туру української футбольної Прем`єр-ліги "Динамо" - "Шахтар" відбувся 5 жовтня у Києві і завершився перемогою столичного клубу з рахунком 1:0.

Після цього матчу "Динамо" вийшло на 2-е місце в турнірній таблиці, відтіснивши "Шахтар" на 3-ю позицію. Лідером УПЛ після 8 турів змагань є дніпропетровський "Дніпро".