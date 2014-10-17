Гравець ХК «Донбас» Сергій Варламов провів автограф-сесію для вихованців шкіл-інтернатів

16 жовтня спортсмен разом з представниками організацій відвідав Часлівецьку, Перечинську і Великоберезнянську спецшколи-інтернати, вихованцям яких було передано 300 пар взуття, 180 курток, 350 зимових шапочок і стільки ж шарфів із символікою хокейного клубу.

Директор БФ «Фонд Бориса Колеснікова» Марина Деденко: «Усім відомо, що ми надаємо усіляку підтримку дітям зі східних регіонів, постраждалим від військових дій, - як переселенцям, так і тим, які залишилися в епіцентрі подій на Донбасі. Але матеріальної підтримки потребують також діти-сироти та малюки, позбавлені опіки батьків, з інших областей. Для нас немає чужих дітей, тому ми піклуємося про всіх тих, для кого питання допомоги стоїть дуже гостро. Зокрема, ми звернули увагу на потреби трьох шкіл-інтернатів Закарпатської області, учням яких тепер не страшні майбутні холоди».

Гендиректор ХК «Донбас» Олексій Брага: «Це вже не перша наша спільна акція: так, починаючи з вересня, ми забезпечуємо ранцями та шкільним приладдям школярів Донецької області. Хочеться, щоб усі діти мали можливість вчитися, шукати себе і розвивати свої таланти».

Діти були раді спілкуванню з гостями, а особливо з легендарним Сергієм Варламовим, який розповів їм про свої досягнення та особливості гри в хокей. Під кінець зустрічі спортсмен роздав автографи і влаштував фотосесію з маленькими шанувальниками.

Сергій Варламов, гравець донецького ХК «Донбас»: «Мені завжди в радість спілкування з підростаючим поколінням, якому я розповідаю про здоровий спосіб життя, спорт, правильну постановку цілей і методи їх досягнень. Моя сьогоднішня зустріч з дітьми із спецшкіл-інтернатів не стала винятком, ми говорили багато про що, і сподіваюся, вони винесуть з нашого спілкування корисні і правильні постулати. Незвично усвідомлювати, що ти - приклад для наслідування, на тебе рівняються і тебе наслідують. Але я буду робити все для того, щоб радувати і надихати своїх маленьких шанувальників».

Діти теж не залишилися в боргу. Вони подарували представникам благодійного Фонду Бориса Колеснікова подарунки, зроблені своїми руками - вишиті скатертину та ікону Божої Матері, виконали пісню-молитву.

Нагадаємо, Сергій Варламов є гравцем збірної України, нападником, вихованцем київського хокею. Наразі він виступає за донецький «Донбас». У 1998 році був визнаний кращим гравцем року Канадської хокейної ліги (CHL), кращим снайпером WHL, а також володарем Фоур Бронкос Меморіал Трофі. Сергій Варламов – володар Кубка Колдера в 2001 році, дворазовий срібний призер Дивізіону D1 Чемпіонату світу (20008/2009, 2009/2010 років), триразовий Чемпіон України 2011, 2012, 2013 років, переможець «Відкритого кубка Донбасу-2013», володар Континентального кубка і переможець Дивізіону D1 Чемпіонату світу сезону 2012/2013.