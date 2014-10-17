Гравець ХК «Донбас» Сергій Варламов провів автограф-сесію для вихованців шкіл-інтернатів
Відомий український хокеїст, гравець донецького ХК «Донбас», триразовий Чемпіон України Сергій Варламов приєднався до благодійної акції, ініційованої БФ «Фонд Бориса Колеснікова» та донецьким хокейним клубом «Донбас» по закупівлі теплих речей для вихованців спецшкіл-інтернатів Закарпаття.
16 жовтня спортсмен разом з представниками організацій відвідав Часлівецьку, Перечинську і Великоберезнянську спецшколи-інтернати, вихованцям яких було передано 300 пар взуття, 180 курток, 350 зимових шапочок і стільки ж шарфів із символікою хокейного клубу.
Директор БФ «Фонд Бориса Колеснікова» Марина Деденко: «Усім відомо, що ми надаємо усіляку підтримку дітям зі східних регіонів, постраждалим від військових дій, - як переселенцям, так і тим, які залишилися в епіцентрі подій на Донбасі. Але матеріальної підтримки потребують також діти-сироти та малюки, позбавлені опіки батьків, з інших областей. Для нас немає чужих дітей, тому ми піклуємося про всіх тих, для кого питання допомоги стоїть дуже гостро. Зокрема, ми звернули увагу на потреби трьох шкіл-інтернатів Закарпатської області, учням яких тепер не страшні майбутні холоди».
Гендиректор ХК «Донбас» Олексій Брага: «Це вже не перша наша спільна акція: так, починаючи з вересня, ми забезпечуємо ранцями та шкільним приладдям школярів Донецької області. Хочеться, щоб усі діти мали можливість вчитися, шукати себе і розвивати свої таланти».
Діти були раді спілкуванню з гостями, а особливо з легендарним Сергієм Варламовим, який розповів їм про свої досягнення та особливості гри в хокей. Під кінець зустрічі спортсмен роздав автографи і влаштував фотосесію з маленькими шанувальниками.
Сергій Варламов, гравець донецького ХК «Донбас»: «Мені завжди в радість спілкування з підростаючим поколінням, якому я розповідаю про здоровий спосіб життя, спорт, правильну постановку цілей і методи їх досягнень. Моя сьогоднішня зустріч з дітьми із спецшкіл-інтернатів не стала винятком, ми говорили багато про що, і сподіваюся, вони винесуть з нашого спілкування корисні і правильні постулати. Незвично усвідомлювати, що ти - приклад для наслідування, на тебе рівняються і тебе наслідують. Але я буду робити все для того, щоб радувати і надихати своїх маленьких шанувальників».
Діти теж не залишилися в боргу. Вони подарували представникам благодійного Фонду Бориса Колеснікова подарунки, зроблені своїми руками - вишиті скатертину та ікону Божої Матері, виконали пісню-молитву.
Нагадаємо, Сергій Варламов є гравцем збірної України, нападником, вихованцем київського хокею. Наразі він виступає за донецький «Донбас». У 1998 році був визнаний кращим гравцем року Канадської хокейної ліги (CHL), кращим снайпером WHL, а також володарем Фоур Бронкос Меморіал Трофі. Сергій Варламов – володар Кубка Колдера в 2001 році, дворазовий срібний призер Дивізіону D1 Чемпіонату світу (20008/2009, 2009/2010 років), триразовий Чемпіон України 2011, 2012, 2013 років, переможець «Відкритого кубка Донбасу-2013», володар Континентального кубка і переможець Дивізіону D1 Чемпіонату світу сезону 2012/2013.