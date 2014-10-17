Кличко розповів про свій раціон перед боєм з Пулєвим

Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличко.

"Багато запитували, що я їм під час підготовки до боїв. Ось обід від шеф-кухаря Девіда Вільямса. Він називає це "Обід чемпіона", - розповів Кличко-молодший.

"Це салат, який включає зелений горошок, підсмажений мигдаль, гранат, сушену журавлину, диню, сир фета в медово-бальзамічному соусі. Девід сервірував його підсмаженим на грилі м'ясом ягняти. Завжди їжте свіжу та корисну їжу! Для хороших тренувань вам необхідно багато енергії!" - додав чемпіон світу.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок Кличко - Пулєв відбудеться 15-го листопада в Гамбурзі (Німеччина).

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».