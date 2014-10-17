Кіченок і Савчук програли у півфіналі парного розряду тенісного "Кубка Кремля"

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав майже півтори години. І в першому сеті українки нічого не змогли протиставити більш досвідченим і титулованим іспанкам, яких організатори турніру посіяли під 4-м номером, - 2:6. Тим не менш, у другій партії Кіченок і Савчук зуміли вирівняти становище, а на тай-брейку навіть виграли сет - 7:6. Згідно з регламентом змагань, замість 3-ї партії був зіграний подовжений тай-брейк. Тут також йшла вперта боротьба "очко в очко", але у вирішальний момент, трохи вдалішими виявилися француженка і іспанка - 12:10.

По ходу матчу українки в два рази перевершили суперниць у подач навиліт - 6 проти 3, але скоїли на дві подвійні помилки більше - 3 проти 1. Крім того, суперниці виграли в два рази більше геймів на прийомі - 4 проти 2.

Таким чином, на турнірі в Москві представників України не залишилося.

Як повідомляв УНІАН, раніше з боротьби в одиночному розряді вибули Леся Цуренко та Катерина Козлова.

"Кубок Кремля" триватиме у столиці Росії до 19 жовтня.