Про це повідомляється на офіційному порталі ФІФА.

Зокрема, Еккерт зазначив: "Звіти складаються з сотень сторінок і численних додатків, необхідно багато часу, щоб вивчити їх і представники ФІФА ніколи не говорили, що вони можуть бути доступні широкій громадськості. Ми вивчаємо варіанти, щоб прийняти рішення, в якому форматі можна зробити доповіді відкритими для людей".

Також він додав, що опублікування частині звітів може бути можливим у листопаді.

ФІФА провело розслідування виборів країн-господарок чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2022 років через підозри в корупції деяких членів організації, які голосували за Росію (країна-організатор ЧС-2018) і Катар (ЧС-2022).

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010-го року Росія отримала право прийняти Чемпіонат світу-2018.

Крім корупційної складової, в останні місяці лунають численні заклики відібрати у Росії право проведення великих спортивних подій, включаючи ЧС-2018, xthtp анексі. РФ українського Криму, підтримки терористичних організацій ЛНР і ДНР на сході України, а також включення трьох кримських клубів до складу учасників чемпіонату Росії з футболу.