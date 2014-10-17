Віталій Андронов призначений головним тренером збірної України з гандболу

За кандидатуру Віталія Андронова одностайно проголосували усі члени Президії Федерації гандболу України, повідомляє прес-служба ФГУ.

Кваліфікаційний турнір у групі 5 розпочнеться 29 жовтня. Збірна України свій перший матч проведе 2 листопада. Суперниками команди на шляху до фінального турніру будуть збірні Угорщини, Португалії та Росії. Кваліфікаційні змагання триватимуть до 14 червня 2015 року.

Віталій Андронов - майстер спорту міжнародного класу. У складі молодіжної збірної СРСР вигравав бронзові нагороди Чемпіонату світу. Грав за національну збірну України, а також у провідних українських та європейських клубах. 5-ти разовий чемпіон України. У складі донецького «Шахтаря» ставав фіналістом Кубка ЄГФ. Тренерську кар’єру розпочав у клубі «Портовик» (Южне). У 2009-му очолював молодіжну збірну України. У 2011-2012 роках, у якості головного тренера працював з жіночою командою російської Суперліги «Кіровчанка».