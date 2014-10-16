Двоє українців візьмуть участь у фіналі Кубка світу зі стрільби

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

В Азербайджані Україну представлятимуть Олімпійська чемпіонка Афін-2004 та дворазова бронзова призерка лондонської Олімпіади-2012 Олена Костевич та новоспечений чемпіон ІІ Юнацьких Олімпійських ігор в Нанкіні Павло Коростильов.

До фіналу Кубка світу спортсмени потрапляють згідно з рейтингом Міжнародної федерації спортивної стрільби, який формується за підсумками виступів атлетів на етапах світового Кубка.

Фінал Кубка світу відбудеться з 21 по 28 жовтня.

Учасники престижного турніру розіграють 15 комплектів нагород.