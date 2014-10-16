Двоє українців візьмуть участь у фіналі Кубка світу зі стрільби
17:03, 16 жовтня 2014Спорт
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У Габалі (Азербайджан) відбудеться фінал Кубка світу з кульової та стендової стрільби, в якому приймуть участь два представника України.
Олімпійська чемпіонка Олена Костевич виступить у фіналі Кубку світу / tsn.ua
Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
В Азербайджані Україну представлятимуть Олімпійська чемпіонка Афін-2004 та дворазова бронзова призерка лондонської Олімпіади-2012 Олена Костевич та новоспечений чемпіон ІІ Юнацьких Олімпійських ігор в Нанкіні Павло Коростильов.
До фіналу Кубка світу спортсмени потрапляють згідно з рейтингом Міжнародної федерації спортивної стрільби, який формується за підсумками виступів атлетів на етапах світового Кубка.
Фінал Кубка світу відбудеться з 21 по 28 жовтня.
Учасники престижного турніру розіграють 15 комплектів нагород.
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