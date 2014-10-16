Український тренер російського футбольного клубу назвав себе росіянином

Про це він розповів московському виданню "Советский спорт".

На питання "Ви себе ким відчуваєте: росіянином чи українцем?" Гамула відповів: "Звичайно, росіянином. Але на Україні мене багато знають, завжди тепло зустрічають. У Луганську до росіян нормально ставляться, але чим ближче до Києва, тим гірше. Прикро, що склалася така ситуація. Вона для наших братніх народів жахлива".

Відвідавший нещодавно в Луганську мати тренер зазначив: "Там плачевна ситуація, немає зв'язку, води. Майже не залишилося людей, у місті порожнеча. Таке відчуття, що чума пройшла або тиф. Довго я там пробути не зміг, так як не було зв'язку з зовнішнім світом. Вибачився перед мамою і поїхав..."

На питання про можливість перевезти мати в Ростов-на-Дону тренер відрізав: "Це марно. Їй 88 років, вона ніколи не покине рідний дім. Там є брат, він стежить за нею. Мама молодець, у своєму віці бігає навіть".

Ігор Гамула в бутність гравцем виступав у луганській "Зорі", СКА, "Ростсільмаш" (обидва - Ростов-на-Дону), "Кристалі" і "Таврії" (обидва - Херсон).

В якості тренера він працював у тій же "Таврії", "Чорноморці" (Новоросійськ"), латвійських "Даугава" і "Дінабург", "Говерлі" (Ужгород).

В "Ростові" він працює з 2011 року (в молодіжній команді). Головним тренером основної команди він став у 2014-му році.