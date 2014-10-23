Ліга Європи 3-й тур, "Інтер" - "Сент-Етьєн": відео онлайн-трансляція

У четвер в Мілані відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Інтер" прийме французький "Сент-Етьєн".

У цій грі зійдуться лідери турнірної таблиці групи F.

Обидві команди виступають в одній групі з українським "Дніпром" і результат зустрічі буде безпосередньо впливати на боротьбу за місця у плей-офф для команди з Дніпропетровська.

На даний момент, у "Інтера" максимальна кількість очок - 6, які він здобув обігравши і "Дніпро", і азербайджанський "Карабах". У свою чергу, у французької команди 2 бали, так як вона двічі зіграла внічию з тими ж суперниками. Відповідно, для того, щоб загострити боротьбу за 2-е місце, "Дніпру" бажано, щоб в очній зустрічі лідерів виграв клуб з Мілана.

В чемпіонаті Італії "Інтер" на даний момент займає незвично низьке для себе 10-е місце з 20 команд, перебуваючи в самій середині турнірної таблиці. Аналогічні показники і в "Сент-Етьєна", який у чемпіонаті Франції йде на 10-му місці в таблиці з 20 команд.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом вважається італійський клуб. На перемогу "Інтера" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,74 до 1, на нічию - 3,85 до 1, а на перемог гостей - 5,4 до 1.