Ліга Європи 3-й тур, "Дніпро" - "Карабах": відео онлайн-транляція

У четвер у Києві відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому дніпропетровський "Дніпро" приймає азербайджанський "Карабах".

У цьому матчі зійшлися команди, що займають 3-е і 4-е місця в турнірній таблиці групи F.

І "Дніпро", і "Карабах" у попередніх двох турах синхронно програли італійському "Інтеру" (Мілан), зігравши внічию з французьким "Сент-Етьєном". Таким чином, в обох команд по 1 очку. І щоб претендувати на потрапляння в плей-офф Ліги Європи обом командам необхідно набирати максимум очок в очних іграх.

"Дніпро" зараз знаходиться на підйомі, займаючи 1-е місце в українській Прем'єр-лізі, випереджаючи донецький "Шахтар" і київське "Динамо". У свою чергу, "Карабах" йде на 3-му місці в чемпіонаті Азербайджану.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом гри є українська команда. На перемогу "Дніпра" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,48 до 1, на нічию - 4,45 до 1, а на перемогу гостей - 8,3 до 1.