Ліга Європи 3-й тур, "Ольборг" - "Динамо" (Київ): відео онлайн-трансляція

Сьогодні в датському Ольборзі проходить матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Ольборг" приймає київське "Динамо".

У цьому матчі зійшлися команди, які лідирують в групі J.

Кияни займають 1-е місце, набравши максимальну кількість очок - 6. У перших матчах "Динамо" обіграло як румунську "Стяуа" (Бухарест), так і португальську "Ріу Аве". У свою чергу, "Ольборг" обіграв тільки португальців, зігравши внічию з командою зі столиці Румунії.

У національній першості "Динамо" йде на 3-му місці, поступаючись дніпропетровському "Дніпру" і донецькому "Шахтарю". "Ольборг" в чемпіонаті Данії займає лише 7-е місце з 12 команд, йдучи в середині таблиці.

На котирування букмекерських контор явним фаворитом гри є "Динамо". На перемогу української команди ставки приймаються з коефіцієнтом 1,89 до 1, у той час, як на нічию - 3,7 до 1, а на перемогу господарів поля - 4,5 до 1.

Стартові склади команд:

"Ольборг": 1. Ларсен, 5. Петерсен, 6. Гортер, 26. Теланнер, 8. Вюрц, 21. Рісгор, 23. Томсен, 30. Брун, 7. Еневолдсен, 11. Хеленіус, 20. Дальсгор

Запасні: 22. Крістенсен, 32. Педерсен, 9. Аугустінуссен, 14. Віхманн, 18. Якобсен, 19. Фредеріксен, 28. Альманн В.

"Динамо": 23. Рибка, 2. Данило Сілва, 6. Драговіч, 24. Віда, 26. Бурда, 16. Сидорчук, 17. Рибалка, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравець.

Запасні: 1. Шовковський, 34. Хачеріді, 4. Велозу, 9. Безус, 45. Калітвінцев В., 20. Гусєв О., 91. Теодорчик.