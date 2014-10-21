Ліга чемпіонів, 3-й тур, БАТЕ - "Шахтар": відео онлайн-трансляція

У вівторок в Борисові (Білорусь) відбудеться матч 3-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зійдуться місцевий БАТЕ і чемпіон України донецький "Шахтар".

У цій грі зійдуться команди, які займають 2-е і 3-е місця в турнірній таблиці групи Н.

Стартовий відрізок нинішньої Ліги чемпіонів краще вдався чемпіону Білорусі. Команда зуміла обіграти вдома іспанський "Атлетик" і має 3 очки. У той же час, "Шахтар" і з "Атлетіко", і з португальським "Порту" зіграв внічию, набравши лише 2 бали.

У національній першості "Шахтар" у сезоні-2014/15 йде на 2-м місці, відстаючи від дніпропетровського "Дніпра". У свою чергу, команда Борисівського заводу автотракторного електрообладнання (БАТЕ) впевнено лідирує в національній першості Білорусі-2014, яка проходить за схемою "весна-осінь" і укладається в календарний рік.

На котирування букмекерських контор явним фаворитом матчу вважається український клуб. На перемогу "Шахтаря" ставки приймаються з коефіцієнтом 1.93 до 1, на нічию - 3.55 до 1, а на перемогу БАТЕ - 4.55 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

БАТЕ: 16. Чернік, 14. Хагуш, 22. Младенович, 33. Поляков, 55. Тубіч, 2. Ліхтаровіч, 5. Яблонський, 7. Карніцький, 42. Володько, 62. Гордійчук, 13. Сігневич

Запасні: 34. Сороко, 3. Гайдучик, 25. Бага, 9. Алексієвич, 17. Павлов А., 23. Олехновіч, 77. Яковлєв

Шахтер: 30. П`ятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицький, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 17. Фернандо, 29. Тейшейра, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адріано

Запасні: 32. Каніболоцький А., 18. Ордець, 66. Марсіо Азеведо, 10. Бернард, 11. Марлос, 8. Фред, 21. Гладкий.