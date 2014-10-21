Ліга чемпіонів, 3-й тур, ЦСКА - "Манчестер Сіті": відео онлайн-трансляція

У вівторок стартує 3-й тур Ліги чемпіонів УЄФА і винесений матч в Москві відкриє ігрову програму дня.

Якщо всі інші ігри дня починаються о 21.45 за київським часом, то для Росії, за рішенням УЄФА зроблено виняток - матчі в Москві і Санкт-Петербурзі стартують о 19.00.

У цій грі зійдуться аутсайдери групи Е. В матчах з німецькою "Баварією" і італійською "Ромою" чемпіон Росії не набрав жодного очка, а представник англійської Прем'єр-ліги - 1. І тільки та команда, яка набере максимум очок у майбутніх двох матчах, зможе боротися за 1-2 місце в групі в останніх турах.

Чинний чемпіон Росії ЦСКА в сезоні-2014/15 йде на 2-му місці в турнірній таблиці російської футбольної Прем'єр-ліги, відстаючи від "Зеніту" (Санкт-Петербург) на 2 очки.

У свою чергу, в англійській Прем'єр-лізі "Манчестер Сіті" також йде на 2-му місці, відстаючи від лондонського "Челсі" на 5 балів.

На котирування букмекерських контор явним фаворитом матчу вважається англійський клуб. На перемогу "Ман Сіті" ставки приймаються з коефіцієнтом 1.55 до 1, на нічию - 4.55 до 1, а на перемогу ЦСКА - 6.4 до 1.

Стали відомі стартові склади команд:

ЦСКА: 35. Акінфеєв, 2. Маріо Фернандес, 6. Березуцький О., 24. Березуцький В., 42. Щенніков, 4. Ігнашевич, 7. Тошич З., 18. Муса, 23. Міланов Г., 25. Єременко Р., 66. Натхо

Запасні: 1. Чепчугов, 14. Набабкін, 15. Ефремов Д., 19. Цауня, 71. Базелюк, 88. Думбія

"Манчестер Сіті": 1. Харт, 4. Компані, 20. Мангала, 5. Сабалета, 11. Коларов, 6. Фернандо, 42. Туре Яя, 7. Мілнер, 21. Сілва, 16. Агуеро, 10. Джеко

Запасні: 13. Кабальєро, 3. Санья, 22. Кліши, 26. Демікеліс, 15. Навас, 25. Фернандіньо, 35. Йоветіч.