Проект реконструкції НСК «Олімпійський» буде обрано через конкурс

Проект реконструкції НСК «Олімпійський» буде обрано через відкритий конкурс. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї.

Міністр заявив, що українська влада в усьому процесі підготовки до проведення Євро-2012 дотримується принципів прозорості та відкритості, тому проект, в який буде інвестовано значний обсяг державних коштів, має бути обраний на конкурентних засадах, у відкритому конкурсі. Саме тому Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про проведення архітектурного конкурсу з визначення кращої пропозиції щодо реконструкції НСК «Олімпійський».

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що порядок проведення конкурсу та вимоги до учасників і проекту розроблялися фахівцями Мінсім’ямолодьспорту спільно з усіма зацікавленими відомствами та організаціями. Головними критеріями проекту визначено відповідність вимогам безпеки UEFA та спроможність реалізувати проект у встановлені терміни.

Водночас, міністр зауважив, що конкурс буде оголошено після того, як весь пакет документів буде схвалений рішенням Наглядової ради Національного спортивного комплексу "Олімпійський". Засідання під головуванням віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА заплановано на понеділок, 3 березня.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА до конкурсу будуть допущені як українські так і закордонні компанії, що мають досвід будівництва арен такого класу.

До складу журі увійдуть фахівці з архітектури, спортивні функціонери та інші особи, які можуть виступити експертами при оцінці проектів. Попередні строки проведення конкурсу визначені в межах одного місяця.

Також під час прес-конференції Ю.ПАВЛЕНКО представив свого заступника та експерта з питань стадіонів – Ростислава КАРАНДЄЄВА.

Міністр повідомив, що на Р.КАРАНДЄЄВА покладено відповідальність за питання, що пов’язані з підготовкою до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та які відносяться до компетенції Мінсім’ямолодьспорту.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня заступник глави Секретаріату Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента України стурбований недостатньо ефективною роботою із підготовки до проведення в нашій державі фіналу Євро-2012.

Особливе занепокоєння Президента України, за словами Ю.БОГУЦЬКОГО, викликає затягування вирішення ситуації навколо головної спортивної арени України - НСК «Олімпійський». «Глава держави особливо підкреслював необхідність на законних підставах і в межах чинного законодавства розв’язати питання щодо НСК «Олімпійський», – сказав заступник глави Секретаріату. «Сьогодні йде зволікання, і ми не помічаємо тієї динаміки, наполегливості, які повинні йти з Будинку уряду», - констатував Ю.БОГУЦЬКИЙ.