Післяматчеві пенальті Італія - Франція

23:43, 09 липня 2006
Спорт
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Хто і як пробивав

Першими б`ють італійці

Пірло. Удар по центру при “укладеному” воротареві. 1:0.

Вільтор. У лівий від воротаря кут, а Буффон у правому. 1:1.

Матерацці. У лівий кут, Бартез не дістає м`яч. 2:1.

Трезеге. Верхня штанга.

Россі. Права дев`ятка, воротар безсилий. 3:1.

Абідаль. Управо несильно, але Буффон не вгадав напрямок. 3:2.

Дель П`єро. Так само, трохи сильніше. 4:2.

Саньоль. Ліворуч, Буффон стрибає вправо. 4:3.

Гроссо. Ліворуч, Бартез не вгадує напрямок удару. 5:3.

 

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