Післяматчеві пенальті Італія - Франція
23:43, 09 липня 2006Спорт
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Хто і як пробивав
Першими б`ють італійці
Пірло. Удар по центру при “укладеному” воротареві. 1:0.
Вільтор. У лівий від воротаря кут, а Буффон у правому. 1:1.
Матерацці. У лівий кут, Бартез не дістає м`яч. 2:1.
Трезеге. Верхня штанга.
Россі. Права дев`ятка, воротар безсилий. 3:1.
Абідаль. Управо несильно, але Буффон не вгадав напрямок. 3:2.
Дель П`єро. Так само, трохи сильніше. 4:2.
Саньоль. Ліворуч, Буффон стрибає вправо. 4:3.
Гроссо. Ліворуч, Бартез не вгадує напрямок удару. 5:3.
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