Післяматчеві пенальті Італія - Франція

Хто і як пробивав

Першими б`ють італійці Пірло. Удар по центру при “укладеному” воротареві. 1:0. Вільтор. У лівий від воротаря кут, а Буффон у правому. 1:1. Матерацці. У лівий кут, Бартез не дістає м`яч. 2:1. Трезеге. Верхня штанга. Россі. Права дев`ятка, воротар безсилий. 3:1. Абідаль. Управо несильно, але Буффон не вгадав напрямок. 3:2. Дель П`єро. Так само, трохи сильніше. 4:2. Саньоль. Ліворуч, Буффон стрибає вправо. 4:3. Гроссо. Ліворуч, Бартез не вгадує напрямок удару. 5:3.

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