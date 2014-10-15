Чемпіон України з хокею не братиме участь в Континентальному кубку-2015

Про це повідомляє прес-служба ФХУ.

Основною причиною неможливості виступу команди в змаганні є відмова генерального спонсора від фінансування команди.

Керуючись цим листом, Федерація хокею України повідомила відділ клубних змагань IIHF, що в сезоні 2014-2015 років чемпіон України не буде виступати в розіграші Континентального Кубку.

Найближчим часом Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) прийме рішення щодо змін у форматі проведення чвертьфінального раунду турніру.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня стало відомо про те, що під загрозою опинилося проведення чемпіонату України з хокею сезону 2014/15. На даний момент, свою участь в турнірі підтвердили лише 3 клуби, при мінімально необхідних чотирьох.

Раніше, після розпаду СРСР, чемпіонат України не проводився в сезонах 1991/1992 та 1995/1996.