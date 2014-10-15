Гендиректор луганського ФК "Зоря": клубна база знаходиться в безгоспному стані, а поле засохло

Про це повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

Зокрема, Рафаїлов зазначив: "Клубна база знаходиться у місті Щастя, де зараз активна зона обстрілу. Туди взагалі нікого не пускають. При першій хвилі бойових дій за Щастя база постраждала. Там була пожежа. Відсутність електроенергії і води впливає на стан поля, маю на увазі відсутність поливу. Поле усохло. База на даний момент знаходиться в безгоспному стан у зоні бойових дій. Що там відбувається ніхто реальної відповіді дати не може".

Щодо стану стадіону "Авангард" в Луганську, де проводить свої домашні матчі "Зоря", гендиректор, який нещодавно побував у Луганську, зазначив: "Поки що не змінилося нічого. Ті знімки, які були опубліковані в Інтернеті - це правда. (Від потрапляння снаряду зруйнована частина трибуни стадіону.) Поле жовте, так як електропостачання на стадіоні відсутня досі. Житло людей знаходиться без електрики. Тому відновлення електрозабезпечення на "Авангарді" не є зараз першочерговим завданням".

Говорячи про можливі терміни повернення команди в Луганськ Рафаїлов зауважив: "Про це говорити поки ще дуже рано. Є факт: ФФУ та Прем'єр-лігою заборонено проведення ігор на території Луганської і Донецької областей. Коли Федерація футболу прийме рішення, що в Луганську грати вже можна, тоді будемо говорити на цю тему детальніше. Зараз це питання не обговорюється. Знову ж таки, навіть після такого рішення повинна бути проведена велика підготовча робота, тому що "Авангард", м'яко кажучи, на сьогодні не готовий приймати не те що матчі Чемпіонату України, а взагалі будь-які ігри. Підготовча робота потребує великих фінансових вливань".

Як повідомляв УНІАН, Федерація футболу України та Прем'єр-ліга заборонила проводити матчі в Луганську і Донецьку через напружену ситуацію в регіоні. У сезоні-2014/15 ФК "Зоря" свої домашні матчі проводить на стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі.