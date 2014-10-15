Львівський баскетбольний клуб Суперліги очолив наймолодший тренер Європи
16:36, 15 жовтня 2014Спорт
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Львівський баскетбольний клуб "Політехніка" очолив 24-річний фахівець Максим Фомічов.
Фомічов Максим стане наймолодшим головним тренером клубу в Європі / slamdunk.ru
Про це повідомляє basket.com.ua з посиланням на генерального директора клуба Кирила Погостинского.
"Ми маємо наймолодшу команду в лізі, тому була дана можливість проявити себе молодому спеціалісту. "Лягати" під суперників не збираємося, будемо боротися в кожному окремому матчі з будь-яким опонентом", - заявив Погостинський, коментуючи призначення тренера.
24-річний фахівець стане наймолодшим наставником не тільки в українському, але й європейському професійному баскетболі на рівні елітних дивізіонів національних чемпіонатів.
Раніше Фомічов працював у тренерському штабі БК "Донецьк" і казанського УНІКСа. Нинішній сезон Фомічов починав в якості одного з тренерів московського ЦСКА.
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