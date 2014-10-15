13 українських велосипедистів виступлять на чемпіонаті Європи

У Гваделупі (Франція) відбудеться європейська першість з велоспорту на треку, де виступлять 13 представників України.

Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України. У складі збірної України - Максим Васильєв, Андрій Винокуров, Роман Гладиш, Віталій Гринів, Володимир Джус, Владислав Кремінський, Роман Шевчук, Олена Демидова, Тетяна Клімченко, Інна Метальнікова, Олена Старікова, Марта Терещук та Олена Цьось. На престижному форумі спортсмени розіграють медалі у 19 видах програм, із яких - 10 олімпійських. Чемпіонат Європи відбудеться з 16 по 19 жовтня.

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