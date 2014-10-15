Юлія Ткач отримала нагороду кращої спортсменки вересня в Україні

Статуетку, дипломи та грошові премії найкраща спортсменка та тренер отримали з рук голови НОК Сергія Бубки, повідомляє прес-служба НОК України.

У цьому сезоні Юлія Ткач, яка у спортивному світі більш відома за дівочим прізвищем Остапчук, запам’яталася своїми виступами на найважливіших міжнародних стартах. Одразу після повернення з декретної відпустки Юлії вдалося вибороти «бронзу» європейської першості в Вантаа (Фінляндія), а на чемпіонаті світу, що на початку вересня відбувся в Ташкенті, у ваговій категорії до 63кг наша спортсменка принесла Україні медаль найвищого ґатунку.

«Приємно продовжити традицію, яка за ініціативи Національного олімпійського комітету триває вже понад 9 років, і нагородити чергових героїв спортивного місяця. Вдвічі приємніше, що є гарна тенденція. Протягом останніх трьох місяців ми нагороджуємо виключно чемпіонів світу: за підсумками липня вшановували найкращу фехтувальницю світу Ольгу Харлан, за серпень – чемпіона світу з веслування на каное Юрія Чебана, тепер – переможницю світової першості з боротьби Юлію Ткач. Ми знаємо Юлю як справжнього бійця. На п’єдестал пошани наша героїня повернулася практично через півроку після народження сина Ярослава», - зазначив президент НОК Сергій Бубка.

«Отримати звання найкращої спортсменки місяця давно було моєю мрією. Я глибоко вдячна Національному олімпійському комітету за це визнання. Мене переповнюють емоції. Зупинятися на досягнутому не буду! Будемо працювати й надалі задля досягнення нових перемог», - сказала героїня церемонії Юлія Ткач.

Сергій Бубка також підкреслив внесок в успіх борчині її особистого наставника, заслуженого тренера України Андрія Пістуна, який виховав цілу плеяду чемпіонок. «Серед вихованок прекрасного фахівця переможниці та призерки престижних міжнародних та національних змагань найвищого рівня, а саме: учасниця пекінської Олімпіади Оксана Ващук, чемпіонка світу Олександра Когут, бронзова призерка чемпіонату світу Алла Черкасова, чемпіонка Європи Людмила Балушка. Досягнення наших борчинь - яскраве підтвердження високого професіоналізму досвідченого наставника», - додав Бубка.

Андрій Пістун висловив впевненість, що цьогорічні звершення на чемпіонаті Європи та світу Юлії Ткач стануть гарним запалом для досягнення успіху у боротьбі на шляху до олімпійського Ріо-де-Жанейро.

Президент НОК України також висловив щирі слова вдячності за розвиток української боротьби Асоціації спортивної боротьби України на чолі з її президентом, Олімпійським чемпіоном Ельбрусом Тедеєвим.

Для Юлії Ткач це перше високе визнання Національного олімпійського комітету.