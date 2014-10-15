Українська тенісистка Козлова програла у другому раунді "Кубка Кремля"

Матч тривав майже три години і завершився перемогою росіянки в трьох сетах, повідомляє офіційний сайт турніру.

Юна 20-річна українка, яка займає у світовому рейтингу 162-е місце, зустрічалася з досвідченою Кузнєцовою, на рахунку якої перемога у Відкритому чемпіонаті США, а також участь у фіналах всіх трьох інших змагань "Великого шолома" - Відкритих чемпіонатів Австралії та Франції, а також Вімблдонського турніру. Росіянка є екс-другою ракеткою світу, а нині займає 26-е місце в світовому рейтингу.

Тим не менш, цей матч зовсім не став легкою прогулянкою для Кузнєцової, яка програла перший сет з рахунком 3:6. Надалі вона зуміла переломити хід боротьби, але переможну крапку поставила лише через 2 години 41 хвилину після початку гри - 6:3, 6:3.

Українка двічі подавала навиліт, проти 3 ейсів Кузнєцової, а також зробила 5 подвійних помилок проти 2 у суперниці. Разом з тим, відсоток попадання першої подачі у Козлової був вище - 64 проти 63. Нарешті, українка реалізувала 3 з 7 брейк-поінтів, проти 5 з 17 у росіянки.

Як повідомляв УНІАН, раніше з боротьби вибула інша українська тенісистка Леся Цуренко, яка програла у першому колі змагань Камілі Джорджі з Італії.

"Кубок Кремля" триватиме в Москві до 19 жовтня.