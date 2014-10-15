Чотири українських боксери візьмуть участь у AIBA Professional Boxing

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві оголосив куратор APB від Федерації боксу України Дмитро Гайструк.

Цей проект покликаний скласти конкуренцію професійному боксу і допомогти продовжити кар'єру під егідою AIBA багатьом боксерам, які збиралися покинути аматорський ринг.

В кожній категорії в APB буде виступати за вісім бійців, а поєдинки будуть складатися з шести, восьми і десяти раундів. Перший етап змагань пройде з 24 жовтня 2014 року і триватиме до лютого 2015-го. За цей час боксери проведуть по чотири поєдинки, за результатами яких буде сформовано загальний рейтинг у кожній з вагових категорій. Надалі бійці, які отримали звання чемпіонів, будуть проводити по два захисту титулу в рік. Інші проведуть чергові чотири поєдинки для визначення офіційного претендента на бій з чинним чемпіоном. На Олімпіаду-2016 з 80 претендентів путівки отримають 20 - чемпіони та офіційні претенденти в кожній з десяти вагових категорій.

Дмитро Гайструк зазначив: «Тут не буде андеркарту (попередніх боїв), всі боксери зі значним послужним списком, кожен бій буде насиченим, адже на кону не тільки чемпіонські пояси, але і олімпійські ліцензії. Безпосередньо в Україні в нинішньому році вечора боксу APB провести не вдасться. Тим не менш, в подальшому ми їх проведення прагнемо. Якщо доведеться бої під егідою APB організовувати, ми не підведемо, адже у нас вже є успішний досвід проведення шоу «Українських отаманів».

В'ячеслав Кісліцин в стартовому бою зустрінеться з росіянином Арменом Закаряном, Дмитро Митрофанов поміряється силами з Богданом Юратонні з Румунії, Денис Лазарєв буде боксувати з Джулом Кейтом з Угорщини, а Сергій Вервейко - з марокканцем Мохаммедом Аржауі.

Українці проведуть свої перші бої в період з 24 жовтня по 1 листопада.