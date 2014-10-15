Збірні команди Криму і Севастополя до 2015 року отримають 100 млн рублів держпідтримки РФ

Крім того, на цих територіях почнеться будівництво нових спортивних споруд, повідомляє ТАСС.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з фізичної культури, спорту та у справах молоді Марат Барієв ("Єдина Росія"), коментуючи обговорення проекту бюджету на 2015-2017 роки.

Для підтримки Криму та Севастополя "в майбутньому році заплановано 100 млн рублів і початок будівництва спортивних споруд у цих двох нових суб'єктів", зокрема, сказав депутат. За його словами, "це дуже важливо, тому що нових спортобъектов, що побудовані або будуються в РФ, в цих суб'єктах, на жаль, немає".

"Україна не займалася цими питаннями", - додав парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, у березні РФ анексувала український Крим, після чого там регулярно проходять російські змагання з різних видів спорту, а три кримських клубу беруть участь в чемпіонаті Росії з футболу.