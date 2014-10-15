Росія застрахує ЧС-2018 на випадок його скасування

За словами Сорокіна, критерії відбору страхової компанії серйозні, повідомляє Спорт-експрес.

Також він заявив, що на даний момент глобальних загроз проведенню чемпіонату світу в Росії немає.

"Ми зобов'язані застрахувати чемпіонат світу, - сказав Сорокін. - Це вимога ФІФА, ми її виконаємо. Методика проста. Береться страховий брокер зі світовим ім'ям, він формує завдання. До тендеру залучаються страхові компанії. Так як страхова премія дуже велика, то і критерії відбору серйозні. Страхуються ризики скасування чемпіонату. Яким буде світ через чотири роки, ми не знаємо. Але поки глобальних загроз проведення ЧС я не бачу".

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010-го року Росія отримала право прийняти Чемпіонат світу-2018.

В останні місяці лунають численні заклики відібрати у Росії право проведення великих спортивних подій, включаючи ЧС-2018 через анексію РФ українського Криму, підтримки терористичних організацій ЛНР і ДНР на сході України, а також включення трьох кримських клубів до складу учасників чемпіонату Росії з футболу.