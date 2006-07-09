Закінчився фінал Чемпіонату світу з футболу

З першої хвилини італійська збірна повела дуже жорстку боротьбу «в гравця». Вже на 2-й хвилині повели з поля надавати меддопомогу Тьєрі Анрі після удару в голову, лікар розглядав його зіниці, і по лікареві було видно, що з зіницями негаразд. Проте за дві хвилини Анрі повернувся в гру. На 5-й хвилині одержав жовту картку Дзамбротта, а Патрік Вієйра залишився лежати на траві після удару в гомілку.

7-а хвилина підставила під сумнів план жорсткої гри. Матерацці у штрафній прорив нападаючого суперників непомітно, як уміють досвідчені гравці. Але аргентинець Орасіо Елісонда призначив пенальті. Удар Зідана небезпечно коливався на межі майстерності і курйозу. Удар навісом (!) влучив у верхню штангу, відбився вертикально (!!) вниз - лише на повторі видно, що приземлився сантиметрів на 20 за лінією воріт, - відлетів знову у верхню штангу (!!!) і знову вертикально вдарився в землю. Болільники обох команд переможно схопилися з місць. Не дарма раділи французи – 1:0.

На 8-й хвилині Матерацці небезпечно підправив напрям дальнього удару в кут своїх воріт, але м`яч пішов за лінію воріт, звільнивши Матерацці від автоголу.

На 12-й отримав жовту картку Анрі Саньоль. Час, що залишався до кінця гри час обіцяв бути вкрай жорстким, утім, надалі поведінка гравців ввійшла в прийнятні для суддівства межі.

Ліліан Тюран на 14-й хвилині в падінні головою вибив м`яч за поле після небезпечної подачі на лінію французьких воріт.

Марко Матерацці виграв верхову боротьбу на лінії воротарського майданчика при подачі кутового зліва. Бартез міг узяти цей м`яч, але не взяв. 19-а хвилина. 1:1.

На 27-й хвилині гольовий розіграш кутового повторився в точності: Матерацці знову бив головою з того ж місця і знову Бартез був безсилий втрутитися – цього разу його і команду врятував захисник.

Тюран врятував свої ворота і на 35-й хвилині. Нападаючі в боротьбі пройшли лінію французьких захисників і вивели на ворота Луку Тоні. До порожнього кута воріт залишалося метра три, але Тюран встиг з підкатом. Лука Тоні виграв після подальшого кутового верхній м`яч, але в боротьбі з тим-таки Тюраном пробив у штангу.

До кінця тайму французи змогли дещо відсунути від своїх воріт безперервно атакуючих італійців, але їх ретельно організовані атаки не доходили до штрафної Італії.

Перша половина гри – 1:1. Ігрова перевага у італійців.

На 47-й хвилині французам ледь вдалося виправити небезпечне становище біля своїх воріт (командне добивання після кутового). На 48-й – італійцям біля своїх (прорив і передача в центр від Анрі, врятував Дзамбротта). На 50-й Анрі в штрафній забарився з ударом. Французи за перерву внесли корективи, прагнули атакувати швидше і гостріше. Італійці виявилися підозріло готові до цього, стали дисциплінованіше грати в обороні, стримали атаки. Команди немов помінялися не тільки воротами, а й завданнями на гру.

На 54-й атака віялом (Рібері – Зідан – Малуда) була перервана в боротьбі (Дзамбротта) на лінії воротарської: суддя не дав другого пенальті. На 55-й Малуда не дістав прострільну передачу від Рібері.

На 56-й довелося піти з поля Патріку Вієйра: при передачі розтягнув зв`язки стегна. Замість нього вийшов Алу Діара.

На 60-й удар Зідана прийняв Андреа Пірло. На 61-й Марчелло Ліппі провів подвійну заміну: Россі змінив Тотті, Якінта - Перотту.

Суддя не зарахував гол, забитий італійцями на 65-й хвилині, повіривши лайнсмену.

Буффон рятує Італію на 66-й. Зідан стає під удар по своїх воротах на 67-й. Віллі Саньоль на позиції центрального захисника перериває флангову подачу Якінти. Каннаваро в боротьбі віднімає м`яч у двох нападаючих перед італійськими воротами. З середньої дистанції повз ворота б`є Малуда. Команди безперервно обмінюються моментами. Галлас зустрічає в своїй штрафній дальню передачу, призначену Якінті. Здалека б`є Рібері. Наступну атаку Рібері Каннаваро вимушений перервати з порушенням. Буффон грає на виході. Абідаль зустрічає блокуванням Каморанезі. Буффон приймає м`яч у лівому кутку своїх воріт. Штрафний Зідана з лівого краю проходить поперек усього поля і повз усіх гравців.

Алу Діарра одержав картку за суперечку з суддею. А Андреа Пірло, виконуючи цей штрафний – до воріт метрів 38, - перекрутив удар, м`яч ішов в обвід «стінки», по крутій горизонтальній дузі, але... за бічну штангу.

На 73-й хвилині травму одержує Зідан, але повертається від медиків на поле.

На 75-й лінія італійського захисту залишає в офсайді Флорана Малуда. Зідан не встигає в чужій штрафній на передачу. Передачу Зідана на прохід Анрі переводить на кутовий Матерацці.

Заміна у Італії. На полі замість Каморанезі виходить дель П`єро, «людина-гол» нинішнього складу італійців. Але поки за всіма правилами тактики тиснуть в обороні і захисті французи.

Гаттузо перериває атаку Зідана, Галлас перериває контратаку італійців.

Основний час закінчився. Ігрова перевага у французів, а рахунок 1:1.

Гатуззо жорстко грає проти Малуда на лінії своєю штрафної – всі учасники зіткнення отримують допомогу, але порушення не фіксується.

На 97-й хвилині захисники встигають перехопити передачу з центру від Анрі на фланг Рібері. На 99-й Рібері, одержавши комбінаційний пас від Малуда на вихід, з 15 метрів б`є поряд зі штангою.

Заміна у Франції: замість Рібері в центрі нападу гратиме Давід Трезеге.

На 102-й Буффон на виході забирає дальню передачу від Абідаля Зідану.

На 104-й Буффон в стрибку переводить над штангою удар Зідана головою з 12 метрів після діагональної передачі з глибини.

Атлетична перевага за французами, після 105 хвилин напруженої гри це могло стати вирішальним, тим більше, що у них було більше причин атакувати: французький воротар видається менш готовим до післяматчевої серії 11-метрових.

Малуда в боротьбі б`є ліктем у вухо Даніеля Россі, порушення немає.

На поле виходить Сільван Вільтор, іде Анрі. Тепер у Франції два свіжих нападаючих.

Намагається контратакувати дель П`єро.

110-а хвилина. Зідан брутально чинить з Матерацці (сильний удар головою в груди після свистка). Головний арбітр не бачив моменту, але боковий підказав йому. Червона картка. Був чи не був спровокований Зідан – картка стовідсоткова.

Серії взаємних фолів характеризують завершення гри. Французи ще намагаються атакувати, але довести атаки до загрози воротам уже не можуть.

Вільтор не зумів віддати поперечну передачу на Трезеге на 120-й хвилині, коли вони вдвох вийшли на одного захисника.

Пенальті.

Першими б`ють італійці

Пірло. Удар по центру при “укладеному” воротареві. 1:0.

Вільтор. У лівий від воротаря кут, а Буффон у правому. 1:1.

Матерацці. У лівий кут, Бартез не дістає м`яч. 2:1.

Трезеге. Верхня штанга.

Россі. Права дев`ятка, воротар безсилий. 3:1.

Абідаль. Управо несильно, але Буффон не вгадав напрямок. 3:2.

Дель П`єро. Так само, трохи сильніше. 4:2.

Саньоль. Ліворуч, Буффон стрибає вправо. 4:3.

Гроссо. Ліворуч, Бартез не вгадує напрямок удару. 5:3.

Італія – Чемпіон світу.