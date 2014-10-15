Двоє українських каратистів стали переможцями Прем`єр-ліги сезону 2014

Про це повідомляє прес-служба Української федерації карате.

Горуна посів перше місце у загальному заліку в категорії до 75 кг., а Серьогіна - до 61 кг.

Окрім того, 3 місце посів Нікулін Ілля (-84 кг), 6 місце – Олександр Хахула (-67 кг) й 8 місце - Олег Філіпович (-60 кг).

K1 Premier League є однією з найпрестижніших серій змагань у світовому карате і включає в себе до 10 змагань щорічно. В сезоні-2014 відбулися 8 турнірів, які приймали Париж (Франція), Алмере (Нідерланди), Ласко (Словенія), Джакарта (Індонезія), Окінава (Японія), Стамбул (Туреччина), Ханау (Німеччина) та Зальцбург (Австрія).