Молодіжна збірна України програла Німеччині в заключному матчі відбору Євро

Доля матчу вирішилася в кінцівці гри.

Німці виходили на цю гру в статусі фаворита після перемоги в першому матчі в Черкасах з рахунком 3:0. І на своєму полі їм достатньо було не програти з різницею в 4 м'ячі.

Протягом усього матчу на полі точилася нудна позиційна боротьба, де німців, здавалося, цілком влаштовував нічийний рахунок. І ще на 88-й хвилині на табло горіли похмурі "нулі". Тим не менш, кінцівка матчу видалася досить бурхливою.

На 89-й хвилині після передачі з лівого флангу захисники "втратили" у штрафній капітана збірної Німеччини Кевіна Волланда, який з розвороту точно пробив по воротах суперника. А через 2 хвилини вже у доданий арбітром час, німцям вдалася ще одна гостра атака. І якщо з ударом Волланда воротар українців Микита Шевченко впорався, то на добиванні Леонардо Біттенкурт відправив м'яч у сітку - 2:0.

Відразу ж після цього здали нерви у гравця збірної України Олександра Караваєва, який заробив вилучення, коли в підкаті двома ногами стрибнув в корпус суперника.

Таким чином, українці програли в плей-офф з загальним рахунком 0:5 і не зуміли потрапити в число учасників Євро-2015, який відбудеться влітку наступного року в Чехії.