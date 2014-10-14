"Кличко надав медичну довідку" - тренер Пулєва про перенесення бою

Про це повідомляє sportbox.ru.

"Ми були дуже розчаровані скасуванням бою, адже готувалися до нього дуже-дуже довго. Крім того, скасування перед самою датою проведення бою стало для нас вельми болючим. Щодо інсценування травми, то це чутки і не більше. Кличко ж надав довідку! Виходжу з того, що він дійсно був травмований і не боксував з об'єктивних причин", - заявив тренер Пулєва.

Як повідомляв УНІАН, проведення бою Кличко-Пулєв намічалося на 6 вересня, проте через травми руки, отриману українцем в ході спарингу, бій був перенесений на 15 листопада.

Читайте всі новини про бій Володимир Кличко - Кубрат Пулєв завдяки прес-туру у Гамбург, організованого офіційним фан-клубом братів Кличків спільно з ТМ «Агробізнес».