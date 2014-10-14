Президент ФІФА запевняє, що не буде жодних проблем, якщо Україна проб'ється на ЧС-2018 в Росії

Про це повідомляє Чемпіонат, з посиланням на норвезьку пресу.

Глава ФІФА також висловив думку, що організація не повинна реагувати на заклики відібрати у Росії право на проведення турніру у зв'язку з напруженою політичною ситуацією на Україні.

«ФІФА не є політичною організацією. Ми повинні зберігати абсолютний нейтралітет. Спорт і політику необхідно розділяти. Якщо Україна зуміє пробитися на чемпіонат світу - 2018, не буде жодних проблем. Кожен отримає візу, і будь-яка країна, що зуміла кваліфікуватися, візьме участь у Кубку світу», - зазначив Блаттер.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010-го року Росія отримала право прийняти Чемпіонат світу-2018.

В останні місяці лунають численні заклики відібрати у Росії право проведення великих спортивних подій, включаючи ЧС-2018 через анексію РФ українського Криму, підтримки терористичних організацій ЛНР і ДНР на сході України, а також включення трьох кримських клубів до складу учасників чемпіонату Росії з футболу.