Українська тенісистка Козлова вийшла у другий раунд "Кубка Кремля"

Гра завершилася з рахунком 6:3, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 1 годину 13 хвилин протягом яких українка мала повну перевагу над суперницею.

Саснович перевершила суперницю тільки в ейсах (подача навиліт) - 1:0. Разом з тим, Козлова зробила 1 подвійну помилку, проти 5 у білоруски, і показала відсоток попадання першої подачі 67, проти 54 у Саснович. Крім того, українка реалізувала 8 з 13 брейк-поінтів, в той час як у суперниці аналогічний показник - 4 з 5.

У другому колі змагань українка зійдеться з куди більш досвідченою і титулованої росіянкою Світланою Кузнєцовою, посіяною організаторами турніру під 5-м номером. Кузнєцова є переможницею Відкритого чемпіонату США, а також фіналісткою всіх трьох інших турнірів "Великого шолома" - Відкритих чемпіонатів Австралії та Франції, а також Уімблдонського турніру. Росіянка є екс-другою ракеткою світу, а нині займає 26-е місце в світовому рейтингу.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Козлова і ще одна українка Леся Цуренко виграли вирішальні матчі кваліфікаційних змагань. Цуренко свою гру першого кола основного турніру проти італійки Каміли Джорджі проведе сьогодні ввечері.

"Кубок Кремля" триватиме в Москві до 19 жовтня.