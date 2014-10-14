Іспанський півзахисник став кращим футболістом-ветераном світу

Про це повідомляє іспанська AS.

Іспанець, якому на даний момент 30 років, обійшов у списку Роналду, Нойєра, Пірло, Тіаго Сілву, Рібері, Яя Туре, Анрі і бразильську футболістку Марту.

Приз Golden Foot присуджується з 2003 року. Приз футболісту може бути вручений лише один раз. Номінанти вибираються за підсумками опитування журналістів.

У 2005 році володарем цієї нагороди став українець Андрій Шевченко.