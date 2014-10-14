Іспанський півзахисник став кращим футболістом-ветераном світу
12:54, 14 жовтня 2014Спорт
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Півзахисник «Барселони» і збірної Іспанії Андрес Іньєста став володарем нагороди Golden Foot, яку щорічно вручають гравцям старше 28 років.
Reuters
Про це повідомляє іспанська AS.
Іспанець, якому на даний момент 30 років, обійшов у списку Роналду, Нойєра, Пірло, Тіаго Сілву, Рібері, Яя Туре, Анрі і бразильську футболістку Марту.
Приз Golden Foot присуджується з 2003 року. Приз футболісту може бути вручений лише один раз. Номінанти вибираються за підсумками опитування журналістів.
У 2005 році володарем цієї нагороди став українець Андрій Шевченко.
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