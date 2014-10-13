Дві українські тенісистки вийшли в основну сітку "Кубка Кремля"

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У фінальному матчі кваліфікації Козлова, посіяна організаторами у попередньому турнірі під 8-м номером, зустрічалася з ізраїльтянкою Шахар Пеер, у якої був 3-й номер посіву. Незважаючи на більш високе місце в рейтингу суперниця не змогла чинити опір українці, легко програвши у двох сетах - 6:4, 6:3.

У свою чергу, Цуренко (1-й номер посіву) свій вирішальний матч кваліфікації проводила проти Паули Каньі (7) з Польщі і мала куди більше проблем, програвши перший сет. Тим не менш, у двох наступних партіях українка довела свою перевагу над суперницею- 4:6, 6:4, 7:5.

В основній сітці змагань у першому колі суперницею Козлової стане Олександра Саснович з Білорусі, а Цуренко буде протистояти Каміла Джорджі з Італії.

У чоловічому кваліфікаційному турнірі також брав участь українець Ілля Марченко, який програв Костянтину Кравчуку з Росії - 2:6, 3:6.

"Кубок Кремля" триватиме в Москві до 19 жовтня.