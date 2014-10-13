Ярмоленко встановив новий рекорд збірної України за кількістю гольових передач

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

У домашньому відбірковому матчі Євро-2016 проти команди Македонії Андрій Ярмоленко віддав гольову передачу Сергію Сидорчуку, зробивши таким чином 13 гольовий пас в іграх за національну збірну.

За цим показником динамівець відтіснив лідерів команди минулих років - Андрія Шевченка і Андрія Вороніна, які з показником 12 гольових передач очолювали список.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України провела матч відбору Євро-2016 з командою Македонії, який виграла з рахунком 1:0.