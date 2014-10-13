Тенісистка Світоліна встановила новий рекорд у рейтингу WTA

Про це повідомляє Тенісний портал України.

Стаховський, який дійшов минулого тижня до фіналу турніру серії "Сhallenger" в Ташкенті піднявся з 72-ї позиції на 62-у.

Кращим серед українців залишається Олександр Долгополов, який зберіг за собою 24-е місце у світовій класифікації. Ілля Марченко на цьому тижні буде перебувати на 169-му місці рейтингу, а Денис Молчанов піднявся на 173-ю позицію (+2), встановивши новий особистий рекорд.

У свою чергу, в жіночому рейтингу Світоліна піднялася з 31-го на 29-е місце і стала четвертою представницею України, якій вдалося увійти до тридцятки найсильніших. Вона повторила кращий на сьогоднішній день персональний рекорд Катерини Бондаренко, яка також була 29-ю ракеткою світу. Кращими показниками ще двох українок - Наталії Медведєвої та Олени Бондаренко - є 23-я і 19-а позиції в рейтингу відповідно.

Інші провідні українські тенісистки погіршили свої позиції. Леся Цуренко займає на цьому тижні 97-му сходинку (-2), Марина Заневська - 133-ю (-5), Катерина Козлова - 162-у (-3), Юлія Бейгельзімер - 169-у (-3).

Разом з тим, Катерина Бондаренко піднялася на цьому тижні на 103 позиції і займає 295-й рядок у рейтингу WTA.