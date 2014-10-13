Гандбольний "Мотор" програв у Лізі чемпіонів польському "Віве Кельце"

Про це повідомляє прес-служба ГК "Мотор".

Український клуб на рівних провів першу половину гри, в якій йому протистояв один із грандів сучасного світового гандболу. Лише наприкінці 30-хвилинки суперник зумів здобути мінімальну перевагу - 13:12. Більш того, на рівних команди грали і більшу частину другого тайму, коли "Мотор" тричі зрівнював рахунок. В останній раз це трапилося за шість хвилин до закінчення ігрового часу, на 54-й хвилині - 26:26. Втім, у фінальному відрізку матчу гравці польського клубу не змусили засумніватися у своїй майстерності, оформивши перевагу в 4 голи і, тим самим, продовживши свою безпрограшну серію в груповому турнірі ЛЧ.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі української команди став Сергій Бурка, який закинув 6 голів.

Таким чином, на даний момент у "Мотора" 3 поразки в 3 матчах і останнє місце в турнірній таблиці групи з 6 команд.

Наступну гру український клуб проведе в суботу, 18 жовтня, в київському Палаці спорту проти данського "Ольборга".