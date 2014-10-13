Легандарний боксер Мохаммед Алі перебуває у важкому стані
02:50, 13 жовтня 2014Спорт
1
Легендарний американський боксер-важковаговик Мохаммед Алі, який страждає хворобою Паркінсона, не зміг з'явитися на прем'єрі фільму про своє життя.
REUTERS
За словами його брата Рахмана, Алі перебуває у важкому стані і майже не може розмовляти, повідомляє Росбалт з посиланням на Independent.
"У мене не було можливості поспілкуватися з братом про фільм через його хворобу. Йому важко розмовляти. Але він дуже пишається тим, що ми зібралися заради нього", - заявив Рахман Алі.
Документальний фільм "I am Ali" про триразового чемпіона з боксу у важкій вазі вийде в прокат 28 листопада.
72-річний боксер є олімпійським чемпіоном 1960 року в напівважкій вазі, а також триразовим чемпіоном світу у важкій вазі серед професіоналів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter