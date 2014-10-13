Легандарний боксер Мохаммед Алі перебуває у важкому стані

За словами його брата Рахмана, Алі перебуває у важкому стані і майже не може розмовляти, повідомляє Росбалт з посиланням на Independent.

"У мене не було можливості поспілкуватися з братом про фільм через його хворобу. Йому важко розмовляти. Але він дуже пишається тим, що ми зібралися заради нього", - заявив Рахман Алі.

Документальний фільм "I am Ali" про триразового чемпіона з боксу у важкій вазі вийде в прокат 28 листопада.

72-річний боксер є олімпійським чемпіоном 1960 року в напівважкій вазі, а також триразовим чемпіоном світу у важкій вазі серед професіоналів.