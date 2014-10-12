Збірна України обіграла Македонію у матчі відбору Євро

У Львові завершився матч 3-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу-2016, в якому збірна України обіграла команду Македонії з рахунком 1:0.

Переможний гол у цьому матчі на рахунку київського динамівця Сергія Сидорчука.

Матч у Львові з самого початку проходив з повною перевагою господарів поля, які втрачали момент за моментом. Вже до середини тайму команда не зуміла реалізувати, принаймні, три найнебезпечніших атаки. А до кінця тайму, коли сил помітно поменшало, македонці перейшли в контрнаступ, за що були моментально покарані. На 2-й доданій хвилині до першого тайму Євген Коноплянка навісив на Андрія Ярмоленка, той коліном скинув м'яч на Сидорчука, який розстріляв ворота Пачовскі - 1:0.

На самому початку другого тайму українці могли подвоїти свою перевагу, але пенальті не зумів реалізувати Ярмоленко, потрапивший у поперечину. Після цього гра пішла на зустрічних курсах, з обопільними гострими моментами. А в кінцівці македонці не раз могли вразити ворота П'ятова і зрівняти рахунок. Тим не менш, господарі зуміли зберегти перевагу - 1:0.

УНІАН провів онлайн-транлсяцію гри, за якою можна прослідкувати за перебігом подій на полі.

Таким чином, після 3 матчів на рахунку збірної України 6 очок і команда вийшла на 2-е місце в проміжній турнірній таблиці групи.