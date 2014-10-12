Український спортсмен здобув перемогу на ЧС зі спортивної гімнастики

Як повідомляє НОК України, у вправах на брусах український гімнаст здобув звання чемпіону світу із "золотим" результатом 16, 125 балів.

Читайте такожГімнаст Грико зробив медальний дубль за один день Ігор в Нанкіні

У травні на чемпіонаті Європи Верняєв тричі підіймався на п’єдестал пошани, здобувши "золото" у вправах на брусах і бронзові нагороди в опорному стрибку та командній першості.