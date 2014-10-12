Український спортсмен здобув перемогу на ЧС зі спортивної гімнастики
18:45, 12 жовтня 2014Спорт
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Український спортсмен Олег Верняєв здобув перемогу на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики.
Олег Верняєв / zik.ua
Як повідомляє НОК України, у вправах на брусах український гімнаст здобув звання чемпіону світу із "золотим" результатом 16, 125 балів.
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У травні на чемпіонаті Європи Верняєв тричі підіймався на п’єдестал пошани, здобувши "золото" у вправах на брусах і бронзові нагороди в опорному стрибку та командній першості.
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