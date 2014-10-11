Українець Бондаренко потрапив до трійки найкращих легкоатлетів-2014 в Європі

Урочиста церемонія нагородження Європейської асоціації легкої атлетики Golden Tracks відбулася 11 жовтня в Баку, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У 2014 році Бондаренко виграв чемпіонат Європи і Континентальний кубок ІААФ, повторив рекорд Європи та встановив національний рекорд України зі стрибків у висоту (2,42 м).

Найкращим легкоатлетом-2014 у Європі обрано француза Рено Лавіллені. У лютому, на турнірі «Зірки жердини» в Донецьку він побив світовий рекорд зі стрибків з жердиною, який належав Сергію Бубці, - 6,16 м. А в серпні виграв чемпіонат Європи.

Найкращою легкоатлеткою-2014 в Європі названо голландку Дафне Шипперс (чемпіонка Європи з бігу на 100 м і 200 м).

У номінації «Зірка, яка сходить» перемогли британець Адам Джемілі (чемпіон Європи з бігу на 200 м та в естафеті 4х100 м) і росіянка Марія Кучіна (чемпіонка світу в приміщенні, срібний призер чемпіонату Європи зі стрибків у висоту).