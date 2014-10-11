"Будівельник" розтрощив БК "Київ" в матчі-відкритті Суперліги

Доля гри була вирішена вже в першій чверті.

На відміну від спарингу, який команди провели тиждень тому, «Будівельник» зі стартових хвилин захопив ініціативу та повів "+16" вже за підсумками дебютної десятихвилинки. Цілком очікувано номінальні гості мали перевагу в боротьбі під щитами, яку, щоправда, вони розгубили після великої перерви. Крім того, завелика кількість помилок і промахи снайперів (1 з 14 реалізованих триочкових за гру) завадили «Києву» нав'язати супернику боротьбу.

Упродовж другої половини, що розпочалася за рахунку 45:26 на користь «Будівельника», чинний чемпіон продовжував домінувати на паркеті столичного Палацу спорту. Однак, не заспокоївшись на досягнутому, команда Віталія Чернія здійснила потужний фінішний спурт у заключній чверті, вигравши 10-хвилинку з рахунком 26:8.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців став Олександр Липовий, який приніс «Будівельнику» 15 очок, а також 7 разів асистував партнерам. 14 очок на рахунку Костянтина Анікієнка, 13 очок — Максима Пустозвонова, 10 очок — Олександра Тищенка.

У складі «Києва» найрезультативнішим гравцем став Руслан Отверченко, в активі котрого 15 очок. 13 очками та 7 зібраними відскоками відзначився Максим Сандул.