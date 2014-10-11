Македонія є досить агресивною командою - Фоменко

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Зокрема, Фоменко сказав: "Збірна Македонії нічим не відрізняється від представників колишньої Югославії. У них добре йдуть гравці у боротьбу, це досить агресивна команда. Вони пресингують своїх суперників, намагаються якомога більше відбирати м'ячі у середній лінії. Команда створює небезпечні контратаки, там є хороші виконавці. Мені, напевно, слід вибачитися перед Люксембургом, враховуючи той факт, що я відніс їх до аутсайдерів групи перед стартом кваліфікації. Але час показав, що вони теж можуть попсувати усім нерви. Македонці ставлять завдання виходу з групи до фінальної частини континентальної першості. Тому у нас дуже непроста група".

Стосовно попереднього матчу з Білоруссю (2:0 на користь українців), тренер зауважив: "Матч чемпіонату України «Динамо» - «Шахтар» дуже багато забрав функціональних і емоційних сил у футболістів. За короткий час складно було відновитися. Плюс невдача у грі зі словаками на початку відбору Євро-2016. Це усе тиснуло на хлопців. Тому ми були у різних позиціях із білорусами. У Росії, де виступають багато білоруських футболістів, була пауза після єврокубкових матчів. Призупинився внутрішній чемпіонат, щоб дати час футболістам на підготовку до матчів збірної. У них була перевага у цьому плані. Наразі ж суперник зіграв у той же день, що і ми, має дві доби на відновлення та високу мотивацію. Потрібно все врахувати і намагатися видати хороший футбол".

Коментуючи гру новачків команди Пилипа Будківського та Сергія Сидорчука у матчі з білорусами тренер нагадав: "Один допоміг відзначитися центральному захиснику білоруської команди, який забив у власні ворота, а другий відзначився голом. Те, що вони виконували на футбольному полі, не могло не вдовольнити ні тренерський штаб, ні їх партнерів по команді. Вони ж не випадково отримали виклик до збірної. Футболісти досягають певного необхідного рівня і отримують запрошення до національної команди. Вони просто добре виконали свою роботу".

Наступний матч відбіркового циклу Євро-2016 Україна - Македонія відбудеться 12 жовтня на "Арені Львів" у Львові. Початок гри о 19.00.

УНІАН проведе текстову онлайн-трансляцію гри.