Українська молодіжка розгромно програла Німеччині в матчі плей-офф відбору Євро

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму.

Німці з самого початку гри мали перевагу над суперником, а на 35-й хвилині втілили його в перший гол. Йонас Хофманн з лівого флангу навісив точно на Філіппа Хофманна, який ударом головою відправив м'яч у ворота.

Після перерви німці продовжили атакувати. І на 60-й хвилині контратака гостей завершилася виходом Кевіна Волланда один на один з голкіпером українців Максимом Ковалем. Форвард легко обіграв голкіпера і відправив м'яч у сітку. Нарешті, на 79-й хвилині Майєр на лівому фланзі на вході в штрафний майданчик обіграв Александра Нойока, зробив простріл і Йонас Хофманн замкнув передачу точним ударом в кут воріт.

Матч-відповідь у цій парі відбудеться 14 жовтня в німецькому Ессені. Переможець за сумою двох матчів завоює путівку на Євро-2015.

Для того, щоб перемогти за сумою двох матчів українцям необхідно вигравати в гостях з перевагою в 4 голи. У разі повторення рахунку сьогоднішнього матчу (0:3 на користь гостей) буде призначено додатковий час, і, при необхідності, серія пенальті.