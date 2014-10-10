Жеребкування відбіркового турніру ЧС-2018 з футболу пройде в Санкт-Петербурзі

Про це повідомляє прес-служба оргкомітету турніру.

"Знаменитий Костянтинівський палац у Санкт-Петербурзі прийме перший офіційний захід Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії - попереднє жеребкування, яка відбудеться 25 липня 2015 року", - йдеться в повідомленні.

Жеребкування відбіркового турніру об'єднає всі національні збірні асоціацій шести футбольних конфедерацій, які офіційно визнані Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (ФІФА).

Попередня жеребкування визначить шлях учасників відбіркової стадії в боротьбі за 31 путівку на фінальний турнір Чемпіонату світу, який пройде на 12 стадіонах в 11 російських містах у червні-липні 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2010-го року Росія отримала право прийняти Чемпіонат світу-2018.

В останні місяці лунають численні заклики відібрати у Росії право проведення великих спортивних подій, включаючи ЧС-2018 через анексію РФ українського Криму, підтримки терористичних організацій ЛНР і ДНР на сході України, а також включення трьох кримських клубів до складу учасників чемпіонату Росії з футболу.

На даний момент офіційні представники ФІФА заявляють про те, що питання перенесення турніру в іншу країну не розглядається.