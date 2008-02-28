Холіфілд і Тайсон можуть переграти відкушене вухо
10:23, 28 лютого 2008Спорт
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Ведуться переговори
|Майк Тайсон
"Фенек дзвонив мені і питав, чи згоден я знов вийти на ринг проти Майка. Я відповів, те, що вже говорив колись – я не хочу битися з Тайсоном. Але Фенек наголосив, що Майк буде в хорошій формі, і це буде не просто показовий бій. У результаті я відповів, що готовий провести поєдинок, але все залежить від запропонованих мені умов", - розповів Холіфілд.
Нагадаємо, що ці суперники вже провели між собою два бої, причому в останньому, який відбувся в 1997 році, Тайсон відкусив суперникові частину вуха, за що був дискваліфікований і позбавлений боксерської ліцензії. Відзначимо також, що Евандеру Холіфілду в нинішньому році виповниться 46 років, а Майку Тайсону – 42 роки.
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