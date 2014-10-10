Тенісистка Світоліна вийшла у півфінал турніру в Осаці

Вона здобула перемогу над 57-м номером рейтингу WTA Лорен Девіс (США) з рахунком 6:4, 6:4, повідомляє Тенісний портал України.

Матч тривав трохи більше години. Світоліна реалізувала 3 брейк-пойнта і відіграла 1 брек-пойнт суперниці. Крім того, українка виконала 3 ейси при 1 подвійний помилці, а американка навиліт не подала жодного разу і 5 разів помилилася на подачі.

У півфіналі суперницею Світоліної стане найсильнійша з учасниць змагань в Осаці відповідно до світового рейтингу австралійка Саманта Стосур.

Турнір серії WTA Japan women's Open Tennis з призовим фондом в 250 тис. доларів проходить в Осаці (Японія) з 6 по 12 жовтня.