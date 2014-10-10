Тенісистка Світоліна вийшла у півфінал турніру в Осаці
15:46, 10 жовтня 2014Спорт
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Українська тенісистка Еліна Світоліна, посіяна під 3-м номером організаторами турніру в Осаці, вийшла в півфінал змагань.
Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру в Осаці / Reuters
Вона здобула перемогу над 57-м номером рейтингу WTA Лорен Девіс (США) з рахунком 6:4, 6:4, повідомляє Тенісний портал України.
Матч тривав трохи більше години. Світоліна реалізувала 3 брейк-пойнта і відіграла 1 брек-пойнт суперниці. Крім того, українка виконала 3 ейси при 1 подвійний помилці, а американка навиліт не подала жодного разу і 5 разів помилилася на подачі.
У півфіналі суперницею Світоліної стане найсильнійша з учасниць змагань в Осаці відповідно до світового рейтингу австралійка Саманта Стосур.
Турнір серії WTA Japan women's Open Tennis з призовим фондом в 250 тис. доларів проходить в Осаці (Японія) з 6 по 12 жовтня.
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