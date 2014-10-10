Президент Європейських Олімпійських Комітетів заявив, що Україна йде в авангарді європейського олімпізму

«Цей мій четвертий візит до вашої чудової країни. Мені приємно своїм приїздом в черговий раз продемонструвати підтримку Європейських Олімпійських Комітетів українському спорту та Україні, яка переживає складні часи. Україна – це країна з великими олімпійськими успіхами, як на літніх, так і на зимових Іграх. Україна завжди бере участь у всіх олімпійських заходах і послідовно підтримує олімпійський рух. Можу з впевненістю сказати, що всі 48 країн Європи цінують те, що ваша країна зробила, зокрема, за останні 8 місяців. Незважаючи на триваючий конфлікт Україна продовжує розвивати спорт і підтримувати атлетів», - наголосив Патрік Хіккі.

Очільник ЄОК також підкреслив, що позитивно вражений діяльністю Національного олімпійського комітету України, особливо в нинішніх непростих умовах: «Ваш НОК знаходиться в авангарді олімпійського руху в Європі, неодноразово в цьому пересвідчувався. Мені приємно відзначити і моїх колег, членів МОК Сергія Бубку та Валерія Борзова. Сергій Бубка для України є символом олімпійського руху - завдяки як своїм спортивним досягненням, так і кар'єрі після активного спорту. Бубка - дійсно видатна особистість і його внесок в розвиток олімпійського руху України, Європи та світу важко переоцінити», - відзначив Патрік Хіккі.