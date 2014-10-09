Збірна України на виїзді здобула перемогу в матчі з Білоруссю. Відео голів

Гра на "Борисов-Арена" закінчилася з рахунком 0:2, повідомляє Проспорт

Наші футболісти не награли на перемогу, але наприкінці зустрічі допоміг суперник. Красивий автогол Мартиновича приніс три очки для України. У першому таймі українцям було дуже важко пройти оборонні редути суперника.

Гострий удар Зозулі після подачі корнера - це все, що створили українці до перерви. Білоруси могли забити гол у роздягальню, але П'ятов врятував після удару Філіповича головою.

У другому таймі білоруси тричі хапалися за голови біля наших воріт. Головою поруч зі стійкою пробив Мартинович, зі штрафного Кривець пробив у стійку.

Ще в одному епізоді врятував Хачеріді.

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Господарі були ближче до голу і забили. Але у свої ворота. Після подачі Коноплянки зліва Будківський не дістав м'яч, а Мартинович коліном зрізав м'яч у дев'ятку власних воріт.

У господарів був шанс на першій хвилині компенсованого часу, але Філіпенко пробив по горобцях. А на третій компенсованій хвилині наші втекли у контратаку після корнера, яку ударом по порожніх воротах завершив Сидорчук. 2:0 - не по грі, але перемога в кишені.

12 жовтня у Львові Україна приймає Македонію. Перемога над балканцями теж необхідна.